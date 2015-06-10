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    ​Турция отправляет в Катар 3 тысячи солдат

    На военной базе в Катаре будут служить от 3000 до 5000 турецких военнослужащих

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ На военной базе, которая будет создана в Катаре, будут служить от 3000 до 5000 турецких военнослужащих.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    По информации, на базе в небольшом количестве также будут дислоцированы военнослужащие Военно-морского флота.

    Отметим, что это первая военная база Турции в зарубежных странах. Она создана с целью борьбы с международным терроризмом. Здесь будут размещены части Военно-воздушных сил Турции, сухопутных войск и специального назначения. 

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