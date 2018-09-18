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    Турция отправит дополнительные войска в Идлиб

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Турция планирует направить дополнительный военный контингент в сирийский Идлиб в соответствии с соглашением, заключенным с Россией о демилитаризованной зоне в регионе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    "Террористические группы оттуда уйдут, будет отведено тяжелое вооружение, останутся мирные жители и умеренная оппозиция с небольшим количеством легкого оружия. Турция и Россия будут вместе контролировать этот процесс. Нам нужно будет ввести в Идлиб дополнительные военные силы. Таким образом, этот регион будет очищен от террористов. Мы подписали соглашение, никаких сомнений нет, там все понятно", - сказал Чавушоглу.

    По его словам, Россия взяла на себя ответственность за то, что сирийская правительственная армия не начнет операцию в Идлибе.

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