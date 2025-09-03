Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    • 03 сентября, 2025
    • 21:34
    Турция отправила 25 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

    Турция направила партию гуманитарной помощи в Афганистан на фоне разрушительного землетрясения в этой стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, гуманитарная помощь весом 25 тонн, подготовленная при координации Министерства иностранных дел Турции, Управления по борьбе с бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), а также Общества Красного полумесяца Турции, была доставлена в регион самолетом Военно-воздушных сил из аэропорта Эркилет в Кайсери.

    В нее вошли средства для укрытия, гигиенические средства и продовольственные пакеты и другие вещи первой необходимости.

    Отметим, что в результате землетрясения в 6 баллов, произошедшего в ночь на 31 августа в провинции Кунар на востоке Афганистана, погибли свыше 1,4 тыс. человек, пострадали свыше 3,1 тыс., разрушено более 5412 домов. После происшествия Кабул запросил помощь у Анкары.

