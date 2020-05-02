Турция отменила запрет на экспорт некоторых медицинских средств

В Турции отменен запрет на экспорт аппаратов ИВЛ и интубационных баллонов, а также одеколонов и дезинфицирующих средств.

Как сообщает Report, соответствующее решение Министерства торговли было опубликовано в официальной государственной газете.

Отметим, что экспорт указанной продукции в связи с пандемией коронавируса был запрещен в соответствии с решениями, принятыми 18 и 26 марта. С сегодняшнего дня оба запрета отменены.

Однако запрет на экспорт защитных масок и медицинских костюмов остается в силе.