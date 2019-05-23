Турция отказывается от закупок иранского газа

Турция прекратила экспорт иранского газа.

Как передает Report со ссылкой на News.ru, входящий в состав посетившей Вашингтон турецкой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Явузом Селимом Кираном.

"Как стратегические союзники США, мы не станем нарушать санкции", - добавил источник. Турция была одним из восьми государств, которым президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разрешил закупать иранский газ, однако 2 мая разрешение истекло.

Делегация прибыла в США, чтобы попытаться преодолеть кризис между двумя союзниками по блоку NATO. Несмотря на ее достаточно скромный статус, сообщает телеканал "Аль-Арабия", она встретилась с президентом Дональдом Трампом.