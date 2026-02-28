Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турция опровергла слухи о поддержке ударов по Ирану

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 17:42
    Турция опровергла слухи о поддержке ударов по Ирану

    Турция не предоставляет сухопутные, морские или воздушные ресурсы для проведения операций в пользу какой-либо стороны в конфликтах или войнах.

    Как сообщает Report, эту информацию распространил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

    В заявлении отмечается, что появившиеся в социальных сетях утверждения о поддержке Турцией последних ударов по Ирану являются абсолютно безосновательными и направлены на введение общественности в заблуждение.

    "Турция не предоставляет для оперативных целей ни сухопутные, ни морские возможности, включая воздушное пространство, в пользу какой-либо стороны в любом конфликте или войне. Этот принцип является основополагающим в нашей внешней политики и безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

    Отмечено также, что суверенные права Турции на воздушное, сухопутное и морское пространство являются полными и неоспоримыми, а любая деятельность на территории страны осуществляется исключительно в рамках национальной безопасности под контролем уполномоченных органов.

    Граждан призвали ориентироваться только на официальные заявления государственных органов и не доверять безосновательным слухам.

    Турция Центр по борьбе с дезинформацией Удары по Ирану
    Türkiyə İrana qarşı hücumlara dəstək verdiyi barədə iddiaları təkzib edib
    Türkiye denies supporting strikes on Iran

    Последние новости

    18:39
    Видео

    Число погибших при ударе по школе на юге Ирана увеличилось до 70 - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    18:36

    СМИ раскрыли ожидаемую тактику США в ходе ударов по Ирану

    Другие страны
    18:35

    Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:22

    КСИР нанес ракетный удар по боевому кораблю ВМС США

    В регионе
    18:19

    Арагчи: Почти все официальные лица Ирана живы и невредимы

    В регионе
    18:16

    Три человека погибли в одном из районов Тегерана из-за авиаударов

    В регионе
    18:16

    КСИР: 200 военнослужащих США убиты и ранены при ударах Ирана

    В регионе
    18:12

    МИД: Турция призывает США, Израиль и Иран прекратить атаки

    В регионе
    18:01

    СМИ: Министр обороны Ирана и командующий КСИР могли погибнуть при израильском авиадударе

    Другие страны
    Лента новостей