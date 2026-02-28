Турция опровергла слухи о поддержке ударов по Ирану

Турция не предоставляет сухопутные, морские или воздушные ресурсы для проведения операций в пользу какой-либо стороны в конфликтах или войнах.

Как сообщает Report, эту информацию распространил Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении коммуникаций Администрации президента Турции.

В заявлении отмечается, что появившиеся в социальных сетях утверждения о поддержке Турцией последних ударов по Ирану являются абсолютно безосновательными и направлены на введение общественности в заблуждение.

"Турция не предоставляет для оперативных целей ни сухопутные, ни морские возможности, включая воздушное пространство, в пользу какой-либо стороны в любом конфликте или войне. Этот принцип является основополагающим в нашей внешней политики и безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечено также, что суверенные права Турции на воздушное, сухопутное и морское пространство являются полными и неоспоримыми, а любая деятельность на территории страны осуществляется исключительно в рамках национальной безопасности под контролем уполномоченных органов.

Граждан призвали ориентироваться только на официальные заявления государственных органов и не доверять безосновательным слухам.