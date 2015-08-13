​Турция опровергла информацию о нанесении авиаударов по ИГ с базы Инджирлик

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Турция опровергла информацию о том, что в проведенных в среду авиаударах международной коалиции по позициям боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии участвовали истребители с базы Инджирлик.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении МИД страны.

"Ни истребители, ни беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые базируются на военной базе Инджирлик, не принимали участие во вчерашних воздушных ударах по позициям ИГ в Сирии", - отмечается в сообщении.

12 августа представители Пентагона сообщили, что истребители военно-воздушных сил США, базирующиеся на турецкой базе Инджирлик, провели первую серию авиаударов по позициям террористов ИГ.