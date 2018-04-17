Турция обвинила Грецию в провокациях в Эгейском море и пригрозила ответом

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Турция обвинила Грецию в провокационной деятельности в Эгейском море и пригрозила дать ответ, если она продолжится.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Ранее премьер Турции Бинали Йылдырым осудил Грецию за установку ее флага на одном из спорных островов в Эгейском море и рекомендовал Афинам воздержаться от эскалации в этом регионе.

"Мы предприняли очень важные шаги для добрососедских отношений с Грецией. Но Афины из-за своей внутренней политики делают провокационные заявления. Наши отношения не должны быть жертвой внутриполитических расчетов. Пусть Греция не ждет, что мы спокойно будем реагировать на подобные действия в Эгейском море. Приехали, установили флаг, сказали, что "этот остров наш"…. Они должны прекратить свои провокации, иначе нам тоже придется пойти на шаги, которые бы мы не хотели предпринимать", — сказал Боздаг журналистам.