Турция обсуждает с Россией строительство АЭС

Турция обсуждает с Россией строительство восьми атомных ректоров в городе Синопе на черноморском побережье и во Фракии в европейской части страны.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

Он напомнил, что совместно с российской госкорпорацией "Росатом" в республике возводится АЭС "Аккую", и сообщил, что Турция надеется в 2026 году ввести в эксплуатацию первый из четырех реакторов станции.

"Также нам нужно еще восемь реакторов в Синопе и Фракии. Сейчас мы находимся в процессе обсуждения этих проектов", - сказал Байрактар, отметив, что в приоритете остается завершение строительства АЭС "Аккую".

Ранее глава турецкого Минэнерго сообщил, что окончательное решение по проектам в Синопе и Фракии ожидается в 2025 году. Байрактар, в частности, говорил, что Росатом проявляет интерес к участию в проекте строительства АЭС в Синопе, учитывая опыт возведения АЭС "Аккую".