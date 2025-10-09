Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Турция обсуждает с Россией строительство АЭС

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 23:14
    Турция обсуждает с Россией строительство АЭС

    Турция обсуждает с Россией строительство восьми атомных ректоров в городе Синопе на черноморском побережье и во Фракии в европейской части страны.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар.

    Он напомнил, что совместно с российской госкорпорацией "Росатом" в республике возводится АЭС "Аккую", и сообщил, что Турция надеется в 2026 году ввести в эксплуатацию первый из четырех реакторов станции.

    "Также нам нужно еще восемь реакторов в Синопе и Фракии. Сейчас мы находимся в процессе обсуждения этих проектов", - сказал Байрактар, отметив, что в приоритете остается завершение строительства АЭС "Аккую".

    Ранее глава турецкого Минэнерго сообщил, что окончательное решение по проектам в Синопе и Фракии ожидается в 2025 году. Байрактар, в частности, говорил, что Росатом проявляет интерес к участию в проекте строительства АЭС в Синопе, учитывая опыт возведения АЭС "Аккую".

    Türkiyə Rusiya ilə AES tikintisini müzakirə edir

