Турция объявила об успешном завершении операции "Щит Евфрата" в Сирии

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Операция турецких вооруженных сил "Щит Евфрата" на севере Сирии успешно завершена.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в среду заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Было отмечено, что операция "Щит Евфрата", которая была начата с целью обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от ИГИЛ угрозу, возвращения на родину сирийских беженцев, успешно закончена", — говорится в заявлении СНБ.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГИЛ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.