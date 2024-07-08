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Турция ночью запустит в космос первый национальный спутник связи

Турция ночью запустит в космос первый национальный спутник связи Первый турецкий национальный спутник связи Turksat 6A будет отправлен будет запущен в космос этой ночью, 9 июля в 00:20 по турецкому времени.
В регионе
8 июля 2024 г. 15:04
Турция ночью запустит в космос первый национальный спутник связи

Первый турецкий национальный спутник связи Turksat 6A будет отправлен будет запущен в космос этой ночью, 9 июля в 00:20 по турецкому времени.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, запуск будет осуществляться с космического центра Кеннеди во Флориде (США). Запуск будет транслироваться в прямом эфире.

Turksat 6A будет выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9.

После запуска спутника президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с обращением к народу.

Отметим, что спутник Turksat 6A 4 июня был отправлен на военно-воздушную станцию на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Анализ спутника Turksat 6A был проведен в Центре интеграции и тестирования космических систем (USET).

В строительстве спутника участвовали TÜBITAK Uzay, а также компании C2TECH, ASELSAN, TUSAS. Спутник позволит расширить охват аудитории турецких спутников с 3,5 млрд до 5 млрд человек в Турции, странах Европы и Южной Азии.

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