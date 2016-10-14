Турция назначила нового посла в Россию

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Хюсейн Лазип Дириоз назначен новым послом Турции в России, передает Report со ссылкой на официальную Resmi Gazete.

Шестидесятилетний Хюсейн Лазип Дириоз является одним из самых опытных турецких дипломатов. С 1978 года он работал в МИД, где возглавлял департамент по взаимодействию с НАТО, а затем - департамент по связям с общественностью и СМИ. В 2004-2008 годах Дириоз был послом Турции в Иордании, а с 2013 года - в Бразилии.

Умит Ярдым руководил турецким посольством в России с 2014 года.

Газета Hurriyet ранее писала, что он может занять пост замглавы МИД Турции.