Турция направила две ноты Голландии

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 13 марта Временный поверенный в делах посольства Голландии в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел Турции и ему вручили две ноты протеста.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу" временный поверенный в делах посольства Голландии в Анкаре в течение двух дней третий раз вызван в МИД.

В этих нотах требуется письменное извинение правительства Голландии перед Турцией.

Отметим, что 11 марта не разрешили посадку в Роттердаме самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Кроме этого, голландская полиция не пустила министра по вопросам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайан Кайя в Генеральное консульство Турции в Роттердаме.