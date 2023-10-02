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Турция нанесла воздушные удары в Ираке после попытки теракта в центре Анкары

Турция нанесла воздушные удары в Ираке после попытки теракта в центре Анкары Турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары.
В регионе
2 октября 2023 г. 00:55
Турция нанесла воздушные удары в Ираке после попытки теракта в центре Анкары

Турецкие силы нанесли воздушные удары по объектам боевиков террористической организации РКК на севере Ирака после попытки теракта в центре Анкары.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.

"Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака", - говорится в заявлении ведомства.

Согласно приведенным министерством данным, в результате были уничтожены 20 объектов. Кроме того, "нейтрализовано большое число террористов".

Ранее, 1 октября двое террористов подъехали на угнанном автомобиле к воротам здания МВД Турции в центре Анкары. Один из них привел в действие взрывное устройство. По злоумышленникам был открыт огонь, второго террориста нейтрализовали. В результате перестрелки ранения получили двое полицейских.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədən terror aktına cavab: Çoxlu sayda PKK-çı zərərsizləşdirilib

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