Турция намерена стать одним из ключевых спонсоров Совета Европы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Власти Турции в обмен на увеличение числа депутатских мандатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) намерены повысить свои взносы в бюджет Совета Европы, сделав страну одним из ключевых спонсоров организации наравне с Великобританией, Германией, Италией, Россией и Францией. Как сообщает Report, об этом заявил ИТАР-ТАСС источник в ПАСЕ.

"6 января мы получили письмо главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, бывшего председателя ПАСЕ о том, что Турция просит рассмотреть вопрос об увеличении размеров взноса в обмен на увеличение числа мандатов", - отметил собеседник агентства. Сейчас за Анкарой закреплено 12 мест в ассамблее, а турецкие власти желают довести этот показатель до 18, как у крупнейших спонсоров. "Разумеется, увеличение связано и с необходимостью соблюдения пропорции между количеством населения и числом представляющих его народных избранников", - добавил он.

По словам источника, решение по турецкой инициативе должно быть принято ближе к маю-июню этого года, когда страны-члены должны будут определиться с размерами своих взносов в бюджет. "Последнее слово в этом вопросе за Комитетом министров Совета Европы. В случае позитивного исхода ассамблее придется рассмотреть вопрос об увеличении общего числа депутатских мандатов в ПАСЕ", - подчеркнул собеседник агентства.

По итогам 2013 года взнос каждого из пяти крупнейших спонсоров Совета Европы превысил 32 млн. евро, а Франция перечислила в бюджет организации свыше 38 млн. евро. Турция же перевела на счет организации около 13 млн. евро.