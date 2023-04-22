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Турция наладит экспорт автомобилей Togg с 2025 года

Турция наладит экспорт автомобилей Togg с 2025 года Экспорт автомобилей Togg турецкого производства начнется с 2025 года.
В регионе
22 апреля 2023 г. 17:53
Турция наладит экспорт автомобилей Togg с 2025 года

Экспорт автомобилей Togg турецкого производства начнется с 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Akşam, об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Он рассказал, что производитель нацелен на выпуск 200 тысяч автомобилей в год: "Мы хотим увеличить производство до 1 млн за 10 лет. Мы вовремя инвестировали в нужные технологии. Конечно, здесь играет роль и частный сектор. Но решающим моментом была воля президента Реджепа Тайипа Эрдогана".

M.Варанк также обратился к оппозиции и призвал не политизировать вопросы, связанные с Togg.

Отметим, что серийное производство электромобилей Togg началось 29 октября 2022 года на предприятии в Гемлике (Бурса). В марте этого года автомобиль поступил в продажу.

К концу 2023 года будет выпущено около 20 тысяч автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə 2025-ci ildən xaricə "Togg" avtomobilləri satacaq

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