Турция начинает сухопутные операции в Сирии и Ираке

Ожидается, что главными целями вероятных наземных операций Вооруженных сил Турции в северных частях Сирии и Ирака станут города Айн-эль-Араб, Манбидж и Тель-Рифат.

Ожидается, что главными целями вероятных наземных операций Вооруженных сил Турции в северных частях Сирии и Ирака станут города Айн-эль-Араб, Манбидж и Тель-Рифат.

Как сообщает Report, об этом пишет издание Milliyеt.

Отмечено, что США и Россия усилили давление на террористические организации PKK/YPG, чтобы те отступили на расстояние в 30 км от линии границы, что связано с выполнением требований Турции. Согласно позиции США, террористические организации должны отступить на 30 км, после чего в этом районе должны быть размещены американские военные: “Анкара не поддерживает этот план. Военное присутствие США в этом районе усиливается. За последний месяц США шесть раз осуществляли военные поставки в этот регион”.