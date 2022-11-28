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Турция начинает сухопутные операции в Сирии и Ираке

Турция начинает сухопутные операции в Сирии и Ираке Ожидается, что главными целями вероятных наземных операций Вооруженных сил Турции в северных частях Сирии и Ирака станут города Айн-эль-Араб, Манбидж и Тель-Рифат.
В регионе
28 ноября 2022 г. 11:40
Турция начинает сухопутные операции в Сирии и Ираке

Ожидается, что главными целями вероятных наземных операций Вооруженных сил Турции в северных частях Сирии и Ирака станут города Айн-эль-Араб, Манбидж и Тель-Рифат.

Как сообщает Report, об этом пишет издание Milliyеt.

Отмечено, что США и Россия усилили давление на террористические организации PKK/YPG, чтобы те отступили на расстояние в 30 км от линии границы, что связано с выполнением требований Турции. Согласно позиции США, террористические организации должны отступить на 30 км, после чего в этом районе должны быть размещены американские военные: “Анкара не поддерживает этот план. Военное присутствие США в этом районе усиливается. За последний месяц США шесть раз осуществляли военные поставки в этот регион”.

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