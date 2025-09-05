Турция начала серийное производство танков Altay

В Анкаре на новом заводе компании BMC стартовало серийное производство первого турецкого основного боевого танка Altay. Этот проект в стране называют осуществлением "100-летней мечты" национальной оборонной промышленности.

Как сообщает Report ссылкой на турецкие СМИ, танк, оснащенный разработанным в Турции двигателем BATU, успешно прошел испытания и вскоре поступит на вооружение ВС страны.

На заводе, расположенном в специализированной организованной промышленной зоне аэрокосмической и авиационной промышленности (HAB), используются промышленные роботы местного производства и современные производственные технологии. Здесь также будут выпускаться бронемашины нового поколения Altug 8×8.

По словам главы BMC Фуата Тосяли, предприятие полностью готово к масштабному производству. Он назвал завод в Анкаре "опорой сухопутной оборонной индустрии" и отметил, что продукция будет поставляться не только турецкой армии, но и союзным государствам.

Танк Altay - первый полностью отечественный боевой танк Турции, сочетающий современную бронезащиту, огневую мощь и высокую мобильность. Начало его серийного производства рассматривается как важный шаг к укреплению оборонной независимости страны.