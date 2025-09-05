Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Турция начала серийное производство танков Altay

    В регионе
    • 05 сентября, 2025
    • 14:31
    Турция начала серийное производство танков Altay

    В Анкаре на новом заводе компании BMC стартовало серийное производство первого турецкого основного боевого танка Altay. Этот проект в стране называют осуществлением "100-летней мечты" национальной оборонной промышленности.

    Как сообщает Report ссылкой на турецкие СМИ, танк, оснащенный разработанным в Турции двигателем BATU, успешно прошел испытания и вскоре поступит на вооружение ВС страны.

    На заводе, расположенном в специализированной организованной промышленной зоне аэрокосмической и авиационной промышленности (HAB), используются промышленные роботы местного производства и современные производственные технологии. Здесь также будут выпускаться бронемашины нового поколения Altug 8×8.

    По словам главы BMC Фуата Тосяли, предприятие полностью готово к масштабному производству. Он назвал завод в Анкаре "опорой сухопутной оборонной индустрии" и отметил, что продукция будет поставляться не только турецкой армии, но и союзным государствам.

    Танк Altay - первый полностью отечественный боевой танк Турции, сочетающий современную бронезащиту, огневую мощь и высокую мобильность. Начало его серийного производства рассматривается как важный шаг к укреплению оборонной независимости страны.

    Türkiyə "Altay" tanklarının kütləvi istehsalına başlayıb

    Лента новостей