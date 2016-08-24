Турция начала официальную процедуру экстрадиции Гюлена

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Турция приступила к реализации официальных шагов в процессе экстрадиции из США руководителя террористической организации (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом.

"Мы в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями начали процедуру по экстрадиции в нашу страну предводителя попытки переворота Фетхуллаха Гюлена. Мы особенно ждем от США, что этот процесс будет продвигаться без проволочек и не будет затягиваться", - сказал он. Премьер отметил, что специалисты от министерств юстиции и МИД двух стран уже приступили к работе по оценке улик.

Йылдырым выразил уверенность, что "дружественные Турции США не одобрят эту попытку путча и нападения на турецкую демократию".

"Если удастся ускорить процесс экстрадиции, чтобы наказать этого человека, и мы сможем усилить наше сотрудничество в этой сфере, то это принесет большую радость всему турецкому народу", - сказал он.