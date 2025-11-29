Турция начала буксировку пострадавшего от взрыва судна VİRAT
В регионе
- 29 ноября, 2025
- 21:17
Турция начала буксировку пострадавшего от взрыва судна.
Как передает Report, об этом сообщили в Главном управлении мореплавания Турции.
Отмечается, что операция по доставке судна в безопасное место началась сегодня в 17:45 по местному времени.
Сообщается, что судно должно прибыть в Турцию 1 декабря примерно в 13:00.
Уточняется, что процесс находится под полным контролем.

