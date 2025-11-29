Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Турция начала буксировку пострадавшего от взрыва судна VİRAT

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 21:17
    Турция начала буксировку пострадавшего от взрыва судна.

    Как передает Report, об этом сообщили в Главном управлении мореплавания Турции.

    Отмечается, что операция по доставке судна в безопасное место началась сегодня в 17:45 по местному времени.

    Сообщается, что судно должно прибыть в Турцию 1 декабря примерно в 13:00.

    Уточняется, что процесс находится под полным контролем.

    VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılır
    Лента новостей