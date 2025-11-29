VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılır
Region
- 29 noyabr, 2025
- 21:09
Ötən gecə Qara dənizdə partlayışın baş verdiyi VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Dənizçilik Baş İdarəsindən bildirilib
Qeyd olunub ki, gəminin təhlükəsiz yerə aparılması işlərinə bu gün saat 17:45-də (Türkiyə vaxtı ilə) başlanılıb.
Gəminin dekabrın 1-də günorta saat 1 radələrində Türkiyəyə çatacağı bildirilir.
Məlumata görə, proses nəzarət altındadır.
