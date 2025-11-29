İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılır

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 21:09
    Ötən gecə Qara dənizdə partlayışın baş verdiyi VİRAT gəmisi Türkiyəyə aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Dənizçilik Baş İdarəsindən bildirilib

    Qeyd olunub ki, gəminin təhlükəsiz yerə aparılması işlərinə bu gün saat 17:45-də (Türkiyə vaxtı ilə) başlanılıb.

    Gəminin dekabrın 1-də günorta saat 1 radələrində Türkiyəyə çatacağı bildirilir.

    Məlumata görə, proses nəzarət altındadır.

    Турция начала буксировку пострадавшего от взрыва судна VİRAT

