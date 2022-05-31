Турция на саммите НАТО изложит свое видение новой концепции альянса

Турция на саммите НАТО в конце июня в Мадриде изложит свои подходы относительно новой стратегической концепции альянса.

Турция на саммите НАТО в конце июня в Мадриде изложит свои подходы относительно новой стратегической концепции альянса.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик после заседания исполкома ПСР, который провел ее лидер, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

"В Мадриде будет вновь обсуждаться новая концепция (НАТО). Турция детально изложит на нем свои подходы", - сказал Челик журналистам.

По его словам, Турция поддерживает политику открытых дверей Североатлантического альянса, но исходит из того, что это прежде всего блок безопасности, поэтому страны, планирующие вступить в альянс, должны соблюдать критерии членства в организации. В связи с этим Челик вновь изложил позицию руководства Турции, заявляющего, что в Анкаре не поддержат членство в НАТО Швеции и Финляндии, пока обе скандинавские страны не пересмотрят свое отношение к террористическим организациям. Представитель правящей турецкой партии также сказал, что Анкара имеет законное право применять право вето в отношении стран, "поддерживающих терроризм".