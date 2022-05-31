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Турция на саммите НАТО изложит свое видение новой концепции альянса

Турция на саммите НАТО изложит свое видение новой концепции альянса Турция на саммите НАТО в конце июня в Мадриде изложит свои подходы относительно новой стратегической концепции альянса.
В регионе
31 мая 2022 г. 02:30
Турция на саммите НАТО изложит свое видение новой концепции альянса

Турция на саммите НАТО в конце июня в Мадриде изложит свои подходы относительно новой стратегической концепции альянса.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик после заседания исполкома ПСР, который провел ее лидер, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В Мадриде будет вновь обсуждаться новая концепция (НАТО). Турция детально изложит на нем свои подходы", - сказал Челик журналистам.

По его словам, Турция поддерживает политику открытых дверей Североатлантического альянса, но исходит из того, что это прежде всего блок безопасности, поэтому страны, планирующие вступить в альянс, должны соблюдать критерии членства в организации. В связи с этим Челик вновь изложил позицию руководства Турции, заявляющего, что в Анкаре не поддержат членство в НАТО Швеции и Финляндии, пока обе скандинавские страны не пересмотрят свое отношение к террористическим организациям. Представитель правящей турецкой партии также сказал, что Анкара имеет законное право применять право вето в отношении стран, "поддерживающих терроризм".

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Версия на азербайджанском языке Ömər Çelik: “Türkiyə İsveç və Finlandiyanın NATO üzvlüyünə dəstək verməyəcək”

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