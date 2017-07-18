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    Турция может взять кредит у России на покупку С-400

    Гендиректор Ростеха: Обсуждение технических вопросов завершено

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Часть средств на покупку у России систем С-400 Турция, по всей видимости, возьмет в долг у РФ.

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    "Обсуждение технических вопросов завершено, но необходимо еще решить чисто административные вопросы. С одной стороны, принять решение должно правительство Турции, с другой стороны, мы должны сделать. Ну и вопрос финансовый: турецкие власти проводят переговоры с нашим минфином, какие-то средства найдут сами, какие-то получат в долг", - сказал Чемезов на авиасалоне МАКС-2017.

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