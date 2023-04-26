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Турция может снизить импорт энергоносителей на $2 млрд за счет черноморского газа

Турция может снизить импорт энергоносителей на $2 млрд за счет черноморского газа Добыча газа в Черном море может помочь Турции сэкономить до $2 млрд в текущем году на импорте энергоресурсов.
В регионе
26 апреля 2023 г. 19:16
Турция может снизить импорт энергоносителей на $2 млрд за счет черноморского газа

Добыча газа в Черном море может помочь Турции сэкономить до $2 млрд в текущем году на импорте энергоресурсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Dünya.

Разработка черноморских месторождений в среднесрочной перспективе снизит объемы импорта более чем на $10 млрд в год, отмечает издание. Всего газовые поля в Черном море на финальном этапе разработки, то есть к 2028 году, смогут покрывать до 30% внутреннего потребления газа.

Зависимость от импорта энергоресурсов напрямую отражается на высоких показателях дефицита счета текущих операций в Турции. В 2022 году дефицит составил $97 млрд. В целях исправления этой ситуации Анкара в том числе делает ставку на разведку и добычу газа и нефти. Бурение ведется не только в Черном, но и в Средиземном море, на суше в северо-западной части страны, на юго-востоке и в Эгейском море.

Как отмечает газета, благодаря добыче газа и нефти внутри страны, Турция сможет в некоторой степени обезопасить себя от волатильности цен на энергоносители на мировых рынках.

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