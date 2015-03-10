​Турция может разрешить въезд россиян по внутреннему паспорту

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ МИД Турции рассматривает возможность разрешения гражданам России въезжать в страну по общегражданскому паспорту.
Как передает Report со ссылкой на газетe Posta, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время совещания с представителями туристической сферы в Алании.
"Исследуется вопрос о возможности въезда в Турцию из России по удостоверениям личности", — заявил он.
Министр употребил термин "кимлики" — внутритурецкое удостоверение личности, аналогом которого в России является общегражданский паспорт. Однако глава МИДа не сообщил, когда может быть введено такое разрешение.
Ранее сообщалось, что власти Турции намерены принять меры для сохранения российского турпотока.
News DepartmentАвтор новости
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