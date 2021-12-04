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Турция может организовать диалог между Путиным и Зеленским

Турция может организовать диалог между Путиным и Зеленским Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
В регионе
4 декабря 2021 г. 22:21
Турция может организовать диалог между Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report, такое мнение выразил в субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью агентству Anadolu.

"У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, мы не одобряем и не поддерживаем какой-либо конфликт между этими двумя странами и стараемся выполнить поставленную перед нами задачу по снижению напряженности", - сказал он. "Многие западные страны не имеют конструктивных прямых отношений с Россией, но Турция обладает этой особой позицией, - считает представитель Эрдогана. - Конечно, Турция может сыграть роль, если обе стороны относятся к этому положительно. Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского".

Турция выступает против процессов, способных привести к военному конфликту и войне в Донбассе, заявил Калын. "Мы выступаем против процессов, которые приведут к военному конфликту и войне в регионе, включая Донбасс, мы всегда об этом заявляли. У всех сторон есть определенные зоны ответственности по снижению напряженности. Есть шаги, которые должна предпринять Россия, а есть шаги, которые должна предпринять Украина. Также есть шаги, которые должны предпринять страны НАТО и западного блока. Другими словами, это не должно превращаться в процесс усиления напряженности путем провокаций", - сказал представитель Эрдогана.

"В случае конфликта пострадают все, Украина уже сильно пострадала от этих недавних конфликтов. Тысячи людей пострадали в Донбассе, поэтому мы готовы поддержать все шаги по снижению напряженности. Если Турция будет играть роль посредника или инициатора этого процесса, то наш президент с радостью сыграет роль в нем", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Putin və Zelenski arasında dialoq təşkil edə bilər

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