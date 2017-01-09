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    Турецкая армия ликвидировала 48 боевиков ИГ в Сирии

    Истребители Анкары нанесли удары по 23 объектам ИГ

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Минобороны Турции заявило о 48 ликвидированных в Сирии боевиках террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в ходе воздушных и наземных операций, сообщает Report со ссылкой на Haber7.

    Сообщается, что истребители Анкары нанесли удары по 23 объектам ИГ, в результате чего были уничтожены командные центры, склады оружия и убежища террористов.

    Ранее сообщалось, что в Турции в городе Тартус провинции Мерсин полиция задержала четырех чеченцев, пытавшихся примкнуть к террористам группировки ИГ в Сирии.

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