Турецкая армия ликвидировала 48 боевиков ИГ в Сирии

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Минобороны Турции заявило о 48 ликвидированных в Сирии боевиках террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в ходе воздушных и наземных операций, сообщает Report со ссылкой на Haber7.

Сообщается, что истребители Анкары нанесли удары по 23 объектам ИГ, в результате чего были уничтожены командные центры, склады оружия и убежища террористов.

Ранее сообщалось, что в Турции в городе Тартус провинции Мерсин полиция задержала четырех чеченцев, пытавшихся примкнуть к террористам группировки ИГ в Сирии.