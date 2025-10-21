Турция и Кувейт подписали четыре соглашения о сотрудничестве
Турция и Кувейт подписали четыре соглашения о сотрудничестве в различных сферах.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, церемония подписания состоялась в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Кувейта Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
Подписанные документы охватывают морской транспорт, взаимное признание сертификатов моряков, сотрудничество в энергетике и в привлечении прямых инвестиций.
