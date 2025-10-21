Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Турция и Кувейт подписали четыре соглашения о сотрудничестве

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 17:06
    Турция и Кувейт подписали четыре соглашения о сотрудничестве

    Турция и Кувейт подписали четыре соглашения о сотрудничестве в различных сферах.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, церемония подписания состоялась в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и эмира Кувейта Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

    Подписанные документы охватывают морской транспорт, взаимное признание сертификатов моряков, сотрудничество в энергетике и в привлечении прямых инвестиций.

    Türkiyə ilə Küveyt arasında dörd anlaşma sənədi imzalanıb
    Türkiye, Kuwait sign four cooperation agreements

    Лента новостей