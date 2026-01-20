Турция и Греция провели 5-й раунд политических консультаций

В Афинах состоялся пятый раунд политических консультаций между Турцией и Грецией.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе МИД Турции, на встрече делегации возглавили замминистр иностранных дел Турции Мехмет Камал Бозай и замглавы МИД Греции Александра Пападопулу.

Стороны обсудили вопросы, вытекающие из предыдущих консультаций в Анкаре в июне 2025 года, а также подготовку к 6-му заседанию Совета сотрудничества высокого уровня, которое планируется провести в Турции.

Представители обеих стран подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества на двустороннем и международном уровнях.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущих региональных и глобальных событиях.