    Турция и Греция провели 5-й раунд политических консультаций

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 21:28
    Турция и Греция провели 5-й раунд политических консультаций

    В Афинах состоялся пятый раунд политических консультаций между Турцией и Грецией.

    Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе МИД Турции, на встрече делегации возглавили замминистр иностранных дел Турции Мехмет Камал Бозай и замглавы МИД Греции Александра Пападопулу.

    Стороны обсудили вопросы, вытекающие из предыдущих консультаций в Анкаре в июне 2025 года, а также подготовку к 6-му заседанию Совета сотрудничества высокого уровня, которое планируется провести в Турции.

    Представители обеих стран подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества на двустороннем и международном уровнях.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущих региональных и глобальных событиях.

