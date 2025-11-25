Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 22:52
    Турция и Финляндия обсудили вопросы европейской безопасности

    Представители Турции и Финляндии проведут консультации по военно-политическим вопросам.

    Как передает Report, об этом сообщил МИД Турции в своем аккаунте в соцсети X.

    Согласно информации, замминистра иностранных дел Турции Левент Гюмрюкчю провел встречу с директором по внешней политике и политике безопасности Канцелярии президента Финляндии Петри Хаккарайненом, который находится в Анкаре для участия в консультациях.

    На встрече стороны обсудили ряд вопросов, связанных с европейской безопасностью.

    Türkiyə və Finlandiya rəsmiləri Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirə aparıblar

