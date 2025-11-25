Турция и Финляндия обсудили вопросы европейской безопасности
25 ноября, 2025
- 22:52
Представители Турции и Финляндии проведут консультации по военно-политическим вопросам.
Как передает Report, об этом сообщил МИД Турции в своем аккаунте в соцсети X.
Согласно информации, замминистра иностранных дел Турции Левент Гюмрюкчю провел встречу с директором по внешней политике и политике безопасности Канцелярии президента Финляндии Петри Хаккарайненом, который находится в Анкаре для участия в консультациях.
На встрече стороны обсудили ряд вопросов, связанных с европейской безопасностью.
