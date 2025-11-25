İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Region
    • 25 noyabr, 2025
    • 22:40
    Türkiyə və Finlandiya rəsmiləri Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirə aparıblar

    Türkiyə ilə Finlandiya arasında siyasi və hərbi məsləhətləşmələr keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) "X" hesabında məlumat paylaşıb.

    Bildirilib ki, Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Levent Gümrükçü siyasi və hərbi məsləhətləşmələr üçün Ankarada olan Finlandiya Prezidentinin İşlər İdarəsinin Xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə direktoru Petri Hakkaraynen ilə görüşüb.

    Görüşdə Avropanın təhlükəsizliyi ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə edilib.

    Avropa Türkiyə Finlandiya Təhlükəsizlik
    Турция и Финляндия обсудили вопросы европейской безопасности

