    Турция готова приложить все усилия для завершения российско-украинской войны

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 22:33
    Турция готова приложить все усилия для завершения российско-украинской войны

    В Совете национальной безопасности заявили о готовности Анкары приложить всевозможные усилия для скорейшего завершения российско-украинской войны.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Отмечается, что на заседании была дана всесторонняя оценка текущей ситуации вокруг войны между РФ и Украиной.

    Так, была выражена обеспокоенность в связи с действиями, способствующими еще большей эскалации конфликта.

