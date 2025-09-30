Турция готова приложить все усилия для завершения российско-украинской войны
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 22:33
В Совете национальной безопасности заявили о готовности Анкары приложить всевозможные усилия для скорейшего завершения российско-украинской войны.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Отмечается, что на заседании была дана всесторонняя оценка текущей ситуации вокруг войны между РФ и Украиной.
Так, была выражена обеспокоенность в связи с действиями, способствующими еще большей эскалации конфликта.
Последние новости
22:54
Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с ЕреваномВ регионе
22:49
Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войнуДругие
22:33
Турция готова приложить все усилия для завершения российско-украинской войныВ регионе
22:13
Обсуждены вопросы приватизации компаний, входящих в AZCON HoldingИнфраструктура
22:07
Трамп выразил уверенность в завершении российско-украинской войныДругие страны
22:02
Президент COP30: Успехи Баку на COP29 станут примером для проведения саммита в БразилииCOP29
21:46
В Турции четыре человека погибли при очистке колодцаВ регионе
21:34
Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией в $4,5 трлнДругие страны
21:33