Турция готова приложить все усилия для завершения российско-украинской войны

В Совете национальной безопасности заявили о готовности Анкары приложить всевозможные усилия для скорейшего завершения российско-украинской войны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении по итогам заседания СНБ под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отмечается, что на заседании была дана всесторонняя оценка текущей ситуации вокруг войны между РФ и Украиной.

Так, была выражена обеспокоенность в связи с действиями, способствующими еще большей эскалации конфликта.