Турция готова оказать помощь Кыргызстану в связи с крушением самолета

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым выразил готовность оказать любую помощь в связи с авиакатастрофой под Бишкеком.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр сегодня позвонил своему киргизскому коллеге Эрлану Абдылдаеву, выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Кыргызстане и сообщил, что Турция готова оказать любую помощь в связи с этой авиакатастрофой", - отметил собеседник агентства.

Напомним, грузовой самолет турецкой авиакомпании "ACT Airlines", выполнявший рейс из Гонконга, сегодня утром при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Кыргызстана из-за сложных погодных условий рухнул на дома в дачном поселке Дача-Суу. Погибли по меньшей мере 37 человек. Самолет не долетел до аэропорта 2 км.

Ожидается, что 17 января в Кыргызстане будет объявлен траур.