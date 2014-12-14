 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Турции полиция задержала сторонников Фетуллы Гюлена

    Облавы и обыски были проведены в 13 городах

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Турции в воскресенье, 14 декабря, вновь произвела аресты сторонников мусульманского проповедника Фетуллы Гюлена.

    Как передает Report, облавы и обыски, в том числе в редакции газеты Zaman в Стамбуле, прошли в 13 городах страны.

    По разным данным, от 14 до 32 человек были задержаны.

    Гюлена считают одним из главных противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Возглавляемое проповедником движение "Хизмет" турецкие власти обвиняют в попытках разрушить государственные институты и дестабилизировать ситуацию в стране, отмечает агентство AFP.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi