​В Турции полиция задержала сторонников Фетуллы Гюлена

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Турции в воскресенье, 14 декабря, вновь произвела аресты сторонников мусульманского проповедника Фетуллы Гюлена.

Как передает Report, облавы и обыски, в том числе в редакции газеты Zaman в Стамбуле, прошли в 13 городах страны.

По разным данным, от 14 до 32 человек были задержаны.

Гюлена считают одним из главных противников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Возглавляемое проповедником движение "Хизмет" турецкие власти обвиняют в попытках разрушить государственные институты и дестабилизировать ситуацию в стране, отмечает агентство AFP.