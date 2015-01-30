Турецкая лира упала до исторического минимума по отношению к доллару США

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Национальная валюта Турции обновила исторический минимум в 2,426 лиры за один доллар США на фоне ожиданий возможного сокращения ключевой ставки ЦБ Турции и заявлений Федеральной Резервной службы (ФРС) США о положительных тенденциях в американской экономике, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечают в ЦБ Турции, на курсе турецкой лиры также сказалось неожиданное снижение ключевой ставки ЦБ России с 17% до 15%, сообщает агентство Anadolu. Падение рубля отражается на стабильности турецкой лиры из-за тесных внешнеэкономических связей между Россией и Турцией.