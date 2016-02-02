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    ​Турция добилась от Ирана скидки на газ

    Турция требовала в суде предоставить скидку в размере 35,5%, однако суд принял решение снизить закупочную цену на 10-15%

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Международный арбитраж суд удовлетворил иск Турции к Ирану по факту предоставления скидки на газ, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    При этом иск Турции удовлетворен не полностью. Турция требовала в суде предоставить скидку в размере 35,5%, однако суд принял решение снизить закупочную цену на 10-15%.

    "Международный арбитражный суд постановил, что скидка на газ, поставляемый в Турцию в течение 2011-2015 годов, должна составить 10-15%", - рассказал агентству глава Национальной иранской газовой компании Хамид Реза Араки.

    Ежегодно Турция закупает у Ирана до 10 млрд. кубов газа.

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