Trussardi окончательно ушел с российского рынка

Итальянский фэшн-бренд Trussardi окончательно закрыл свой бизнес в России, закрыв все подразделения в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", компания "Т. Р. С. Дистрибьюшн", управлявшая магазинами бренда в РФ, прекратила деятельность всех подразделений в третьем квартале 2025 года.

Отмечается, что в начале 2025 года в России функционировали 10 подразделений Trussardi, а также рассматривались планы по открытию нового магазина в Москве. Однако эти намерения реализованы не были.

Также отмечается, что речь идет о юридическом оформлении уже состоявшегося ухода бренда с российского рынка. Фактически бренд прекратил активную работу ранее.