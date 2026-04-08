Trussardi окончательно ушел с российского рынка
В регионе
- 08 апреля, 2026
- 15:29
Итальянский фэшн-бренд Trussardi окончательно закрыл свой бизнес в России, закрыв все подразделения в 2025 году.
Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", компания "Т. Р. С. Дистрибьюшн", управлявшая магазинами бренда в РФ, прекратила деятельность всех подразделений в третьем квартале 2025 года.
Отмечается, что в начале 2025 года в России функционировали 10 подразделений Trussardi, а также рассматривались планы по открытию нового магазина в Москве. Однако эти намерения реализованы не были.
Также отмечается, что речь идет о юридическом оформлении уже состоявшегося ухода бренда с российского рынка. Фактически бренд прекратил активную работу ранее.
