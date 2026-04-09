В Южной Корее после пожара на судостроительном заводе один человек пропал без вести
Другие страны
- 09 апреля, 2026
- 10:41
Один человек пропал без вести после пожара на подводной лодке на судостроительном заводе в Южной Корее.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
"Один человек пропал без вести после пожара на ремонтируемой подводной лодке на верфи HD Hyundai Heavy Industries в Ульсане", - сообщает агентство.
Другие подробности не приводятся.
Последние новости
