ОАЭ рассчитывает на разъяснения условий прекращения огня между США и Ираном

ОАЭ внимательно следят за развитием событий в регионе Ближнего Востока после объявления двухнедельного режима прекращения огня между США и Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.

Ведомство отмечает, что Эмираты подтвердили свое стремление получить дополнительные разъяснения по пунктам соглашения, чтобы гарантировать полную приверженность Ирана немедленному прекращению любых враждебных действий в отношении стран региона и полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива.

В ведомстве добавили, что с 28 февраля Иран направил 2 819 ракет и беспилотников в сторону ОАЭ, что привело к жертвам среди гражданского населения и материальному ущербу.

"Устранение угроз, исходящих от Ирана, должно быть всеобъемлющим и полным, включая ядерный потенциал, баллистические ракеты, беспилотники и военный потенциал, их посредников и террористические ячейки в регионе, а также прекращение угроз свободе судоходства, экономической войны и пиратства в Ормузском проливе. Выражаем надежду на достижение устойчивого мира для всех стран региона", - говорится в заявлении.

В ОАЭ заявили, что не являлись стороной конфликта и прилагали интенсивные дипломатические усилия для его урегулирования.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.