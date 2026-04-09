Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 10:51
    ОАЭ рассчитывает на разъяснения условий прекращения огня между США и Ираном

    ОАЭ внимательно следят за развитием событий в регионе Ближнего Востока после объявления двухнедельного режима прекращения огня между США и Ираном.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ.

    Ведомство отмечает, что Эмираты подтвердили свое стремление получить дополнительные разъяснения по пунктам соглашения, чтобы гарантировать полную приверженность Ирана немедленному прекращению любых враждебных действий в отношении стран региона и полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива.

    В ведомстве добавили, что с 28 февраля Иран направил 2 819 ракет и беспилотников в сторону ОАЭ, что привело к жертвам среди гражданского населения и материальному ущербу.

    "Устранение угроз, исходящих от Ирана, должно быть всеобъемлющим и полным, включая ядерный потенциал, баллистические ракеты, беспилотники и военный потенциал, их посредников и террористические ячейки в регионе, а также прекращение угроз свободе судоходства, экономической войны и пиратства в Ормузском проливе. Выражаем надежду на достижение устойчивого мира для всех стран региона", - говорится в заявлении.

    В ОАЭ заявили, что не являлись стороной конфликта и прилагали интенсивные дипломатические усилия для его урегулирования.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    BƏƏ ABŞ və İran arasında atəşkəs şərtlərinə əlavə aydınlıq gətirilməsini istəyir

    Последние новости

    11:55

    Альбарес: Испания возобновит работу своего посольства в Тегеране

    Другие страны
    11:52

    Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в Венгрии

    Внешняя политика
    11:49

    Минобороны Турции: "Черный ящик" не объяснил причины крушения C-130 в Грузии

    В регионе
    11:48

    В Сумгайыте двое отравившихся угарным газом детей выписаны домой

    Здоровье
    11:39
    Фото

    Азербайджан представлен на Венском форуме по энергетике и климату

    Энергетика
    11:39
    Фото

    Премьер Литвы посетила Аллею шехидов в Баку

    Внешняя политика
    11:33
    Фото

    Выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия Банишевского

    Футбол
    11:23

    В Азербайджане разрабатываются новые правила подключения к электросети - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    11:21

    Зеленский: Я готов встретиться с Путиным где угодно

    В регионе
    Лента новостей