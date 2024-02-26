"Троянский конь для РФ": позиция Армении угрожает безопасности стран ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 февраля, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не рухнет без Армении. Так он отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке членства в этой организации. В М

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 февраля, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не рухнет без Армении. Так он отреагировал на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке членства в этой организации. В Минске осудили демарш армянских властей, обвинив их в попытке отказаться от евразийского сотрудничества в пользу Запада. К чему могут привести подобные усилия Еревана - в материале NEWS.ru . Report представляет читателям данную статью.

Как в Беларуси расценили демарш Армении

В пятницу, 23 февраля, Никол Пашинян рассказал французским журналистам о заморозке участия Армении в ОДКБ. На его взгляд, Договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, "в особенности в 2021–2022 годах". Беларусь спокойно отреагировала на это сообщение, отметил Александр Лукашенко. По его словам, официальных уведомлений от армянской стороны по этому вопросу еще не поступало, но в любом случае выход Еревана из ОДКБ не разрушит организацию.

Официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз уточнил, что Минск рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Ереваном по всему спектру актуальных вопросов и в дальнейшем.

"У нас нормальный контакт с армянскими коллегами. Армения остается нашим партнером, вопросы ОДКБ постоянно находятся в поле зрения в ходе нашего двустороннего взаимодействия", — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси.

Как Лукашенко реагировал раньше на демарши Армении

В январе 2023 года Ереван проинформировал ОДКБ о "нецелесообразности" проведения в стране учений "Нерушимое братство — 2023". Вместо Армении маневры прошли в октябре 2023 года в Кыргызстане.

В октябре 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая саммит СНГ в Бишкеке, заявил, что Армения иногда ведет себя "не по-партнерски" в отношении других стран - участниц Содружества. Он отметил, что из-за действий Запада объединение постепенно утратило связь с Грузией и Украиной. Также, по словам президента Беларуси, много вопросов об отношении Молдовы к бывшим странам СССР. Политик указал, что СНГ изначально являлось организацией, призванной не допустить разрыва связей между государствами после распада Советского Союза.

В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил встречу ОДКБ в Минске. Тогда Лукашенко назвал поведение "некоторых союзников" провокационным.

Турецкий пример для ОДКБ

Официальный Минск в целом настроен критически в отношении руководства Армении, но белорусские политики не хотят подвергать осуждению армянские власти, чтобы не дестабилизировать атмосферу внутри ОДКБ. Так, глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в беседе с NEWS.ru подчеркнул: Запад мечтает о том, чтобы в такой важной организации начались бы дрязги и ссоры.

"А что, разве НАТО полностью едино? Например, у страны — члена НАТО Турции есть своя позиция, часто расходящаяся с политикой этой организации. А мы почему-то от нашей организации ожидаем полное отсутствие противоречий. Конечно, они есть, но единения у ОДКБ все равно остается гораздо больше, чем у НАТО", - сказал политик.

По словам Гайдукевича, Беларусь всегда добивалась единства на евразийском пространстве. В частности, в Минске проходила встреча между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в октябре 2021 года. С 1992 по 2020 год над разрешением карабахской проблемы работали представители Минской группы ОБСЕ. Ее сопредседателями были дипломаты из России, США и Франции.

"Беларусь всегда работала и продолжает работать над единением в рамках ОДКБ. Альтернативы у этой организации нет. Об этом часто говорит президент Лукашенко. Он жестко высказывался по армянской позиции в этой организации. Это были очень мудрые слова. Делал он это в целях укрепления единства. Если во власть приходят с улицы, с помощью цветных революций, то у этой страны всегда будут проблемы", — отметил лидер ЛДПБ.

Можно ли ожидать в Армении появления НАТО

Как заявил NEWS.ru политолог Алексей Дзермант, Ереван наносит урон всем странам-участницам ОДКБ. "Политические демарши Армении не укрепляют организацию, наносят ущерб ее имиджу. Мы не можем к этому относиться положительно", - отметил политолог.

По мнению Дзерманта, хорошо видны попытки руководства Армении "развернуться, уйти от евразийской интеграции". В качестве повода Ереван использует тезисы об отсутствии поддержки со стороны ОДКБ в вопросе вокруг Карабаха.

"Но никто не обязывался защищать территорию, которую сама Армения не признавала в качестве самостоятельного государства. Это попытка переложить свою ответственность на других", - уточнил Дзермант.

По словам политолога, ценностные установки руководства Армении имеют прозападный характер, Ереван пытается заменить поддержку Москвы западной помощью. Но это, считает он, ошибка, поскольку, когда на постсоветском пространстве появляются такие структуры, как НАТО, ОБСЕ, Совет Европы, то ничего хорошего от них ждать не приходится.

"Они не смогут полностью гарантировать безопасность Армении, а дестабилизацию принесут с собой непременно. Армения — ключевой мост в общении России и Беларуси с Ираном. Хорошо, что у Армении уже начинаются контакты с Турцией, это надо было делать давно. Но такое сотрудничество мы — Россия, Иран, Турция, Азербайджан — уже давно предлагаем. Евразийские проблемы должны решать не западные структуры, а сами евразийские страны. Армянские лоббистские структуры во Франции и США затягивают Ереван в свою сферу влияния, создавая противовес России, Ирану и Турции. Мы с большими опасениями относимся к политике руководства Армении", - отметил Дзермант.

При этом политолог напомнил, что от сотрудничества с евразийскими структурами Армения по-прежнему получает большую экономическую выгоду. Например, товарооборот между Арменией и Беларусью постоянно растет. За последние пять лет он увеличился в 2,5 раза. В прошлом году он составил $84 млн.

С какой целью Армения выдвигает обвинения в адрес ОДКБ

Заявления Пашиняна предназначены для Запада, они делаются с целью выбивания больших сумм, убежден руководитель белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков. По его словам, Пашинян нуждается в помощи, чтобы перераспределять ее своим политико-финансовым группам в стране.

"Эти группы взамен должны обеспечить ему нахождение во власти. Здесь личный интерес Пашиняна", — заявил NEWS.ru Беляков.

По его словам, армянский премьер дальше громких заявлений не идет, потому что понимает правовую несостоятельность претензий к ОДКБ. Военные операции в 2020 и 2023 годах проходили исключительно на территории Азербайджана, угроз целостности Армении не было, поэтому непонятно, каким бы образом ОДКБ могла помочь Еревану.

"Армения выполняет роль Троянского коня для России. Заявления Пашиняна надо рассматривать как цепочку общей игры Запада. Почему Франция схватилась за Армению, пообещав ей серьезное вооружение? Почему США обсуждает вопросы этой страны? Их цель - разрушение России. Украинский кризис перешел в военную сферу, и в ней НАТО и ВСУ не в состоянии конкурировать с Россией, у которой очень большой военный потенциал", — подчеркнул эксперт.

Беляков считает, что Армения выбрана Западом для нанесения еще одного удара по России. Следующим шагом могут стать требования армянских националистов вывести российскую военную базу из страны, прогнозирует Беляков.

"База играет серьезную роль на Южном Кавказе и в Прикаспийском регионе. С нее можно перебрасывать силы в Центральную Азию, где религиозные экстремисты из Афганистана и Пакистана пытаются вести активную игру", — убежден белорусский эксперт.

Еще одним шагом Еревана против Москвы может стать размещение на территории Армении воинских контингентов из других стран. Ко всему прочему, это проложит дорогу на Южный Кавказ западным разведывательным структурам для подрыва ситуации на юге России.

Нужно ли реформировать ОДКБ

ОДКБ ведет свою историю с мая 1992 года, когда в условиях распада СССР были необходимы структуры для борьбы с бандитизмом и наркотрафиком. Сегодня на постсоветском пространстве новые вызовы, что предполагает серьезную реформу ОДКБ, полагает Дмитрий Беляков.

"Я сам в прошлом военный человек, поэтому хорошо вижу потребности наших стран в такой организации. Можно даже использовать опыт НАТО: единый центр управления, а не обсуждение вопросов на видеоконференциях, выделение воинских контингентов в один с подчинением его только руководству ОДКБ, процентное финансирование организации странами-участницами", - сказал эксперт.