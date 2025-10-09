Трое турецких депутатов, ранее задержанных Израилем, вернулись на родину
В регионе
- 09 октября, 2025
- 23:52
Трое турецких депутатов, находившихся на борту "Флотилии свободы", захваченной Израилем, уже вернулись на родину.
Как передает Report, об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели.
"Оставшиеся 18 турецких граждан будут доставлены в страну завтра в дневные часы специальным рейсом, организованным Turkish Airlines", - заявил он.
Кечели отметил, что данным рейсом также будут эвакуированы около 80 человек, являющихся гражданами третьих стран.
Напомним, что трое членов Великого национального собрания Турции сначала были эвакуированы в Азербайджан.
