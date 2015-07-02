Трое российских военнослужащих пропали без вести в Таджикистане

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Судьба трех военнослужащих 201-й военной базы в Таджикистане, которые три дня назад во время полевого выхода разведчиков сорвались в горную реку, пока неизвестна. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным спасателей, трое российских контрактников сорвались в реку Вахш на юге Таджикистана. "Трагедия произошла 29 июня в ходе учений на реке, на территории военного полигона "Самбули", - уточнили ранее спасатели. По их данным, поиском заняты сами военнослужащие соединения.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила о поиске трех военных, которые сорвались в реку в ходе плановых занятий.

201-я база - крупнейший российский военный объект за пределами страны. Она была создана в 2004 году, согласно действующим соглашениям, останется в Таджикистане до 2042 года. Подразделения базы размещаются в трех городах - Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе.