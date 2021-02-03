Трое пожарных пропали при тушении пожара на складе в России

Трое пожарных пропали при тушении возгорания площадью 3,5 тыс. кв. м на складе автозапчастей в Красноярске. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь", - сказал источник. Он добавил, что пожарные на связь не выходят уже около часа.
В Красноярске горит склад атозапчастей, обрушилась кровля. Площадь пожара составила три с половиной тысячи квадратных метров.
Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении принимают участие 110 человек и 33 единицы техники.
По предварительным данным, на складе может находиться человек.