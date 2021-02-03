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Трое пожарных пропали при тушении пожара на складе в России

Трое пожарных пропали при тушении пожара на складе в России Пожару присвоен третий ранг сложности
В регионе
3 февраля 2021 г. 10:52
Трое пожарных пропали при тушении пожара на складе в России
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Трое пожарных пропали при тушении возгорания площадью 3,5 тыс. кв. м на складе автозапчастей в Красноярске. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь", - сказал источник. Он добавил, что пожарные на связь не выходят уже около часа.

В Красноярске горит склад атозапчастей, обрушилась кровля. Площадь пожара составила три с половиной тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении принимают участие 110 человек и 33 единицы техники.

По предварительным данным, на складе может находиться человек.

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