Трое пожарных пропали при тушении пожара на складе в России

Пожару присвоен третий ранг сложности

Трое пожарных пропали при тушении возгорания площадью 3,5 тыс. кв. м на складе автозапчастей в Красноярске. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь", - сказал источник. Он добавил, что пожарные на связь не выходят уже около часа.

В Красноярске горит склад атозапчастей, обрушилась кровля. Площадь пожара составила три с половиной тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении принимают участие 110 человек и 33 единицы техники.

По предварительным данным, на складе может находиться человек.