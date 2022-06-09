Трое полицейских погибли в Омской области РФ в ДТП

Столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в Омской области, погибли трое сотрудников полиции.

Столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в Омской области, погибли трое сотрудников полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение большегрузом Mercedes. В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке, погибли", - сообщила пресс-служба.

ДТП произошло на 932-м км трассы Челябинск - Новосибирск.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Омской области.