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    ​Трое граждан Армении задержаны по подозрению в серии разбойных нападений в Москве

    Мужчинам предъявлено обвинение в разбойном нападении, устанавливаются другие эпизоды их деятельности

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудники московской полиции задержали троих граждан Армении, которые подозреваются в серии разбойных нападений в столице России. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в правоохранительных органах Москвы.

    По данным источника, 20 января задержанные ворвались в квартиру в доме 13 на Шипиловской улице. Преступники под угрозой пистолета отобрали у хозяйки квартиры ювелирные украшения, деньги, а также ключи и документы от ее внедорожника, на котором скрылись.

    "В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае организатора данной преступной группы, а впоследствии, в Подмосковье - двух других соучастников преступления", - сказал собеседник агентства, отметив, что все задержанные являются гражданами Армении.

    Задержанным предъявлено обвинение в разбойном нападении, устанавливаются другие эпизоды их противоправной деятельности. По оперативным данным, они совершили на территории московского региона ряд аналогичных преступлений.

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