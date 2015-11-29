Трое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Дагестане

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Трое боевиков, по предварительным данным, убиты в ходе спецоперации на юге Дагестана, где этой ночью был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"На юге Дагестана, в местности, где в ночь на воскресенье был введен режим КТО, по предварительной информации, были обнаружены трое подозрительных лиц. При попытке их задержания они открыли стрельбу, и они были убиты ответным огнем. Их личности устанавливаются", - сказал собеседник.

По его словам, среди силовиков пострадавших нет.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что режим КТО введен между отдельными селами Сулейман-Стальского и Магарамкентского районов Дагестана, отмечает Report.