Три сухогруза из портов Одессы проследуют через Стамбульский пролив

Сразу три судна («Rojen», «Polarnet» и «Navi-Star») с грузом кукурузы из порта Черноморск в Украине, как ожидается, проследуют в воскресенье через Стамбульский пролив (Босфор).

Сразу три судна («Rojen», «Polarnet» и «Navi-Star») с грузом кукурузы из порта Черноморск в Украине, как ожидается, проследуют в воскресенье через Стамбульский пролив (Босфор).

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», все три судна находятся на входе в пролив с направления Черного моря.

Накануне представители Совместного мониторингового центра в Стамбуле завершили досмотр судна Navi-Star. По итогам трехчасового мониторинга было выдано разрешение на следование судна в порт назначения в Ирландию.

Досмотр оставшихся двух судов – Polarnet под флагом Турции с 12 тыс. тонн груза и Rojen под флагом Мальты с 13 тыс. тонн кукурузы, намечен на сегодня. Эти суда достигли берегов Турции в ночь на 7 августа. После этого Rojen направится в Великобританию, а Polarnet в порт Дериндже в турецкой провинции Коджаэли.

Еще одно судно Star Helena вышло из порта Черноморск и держит курс на Стамбул.