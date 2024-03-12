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Три российских региона атаковали дроны

Три российских региона атаковали дроны В ночь на вторник, 12 марта, в российском городе Орел произошел серьезный пожар на нефтебазе. В сети публикуют соответствующие фотографии и видео.
В регионе
12 марта 2024 г. 05:12
Три российских региона атаковали дроны

Три российских региона атаковали дроны.

Как передает Report, в ночь на вторник, 12 марта, в российском городе Орёл произошел серьезный пожар на нефтебазе. В сети публикуют соответствующие фотографии и видео.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил в своем Telegram-канале, что в городе "произошло падение" беспилотного летательного аппарата. "Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания", - написал он.

По словам губернатора, в результате взрыва никто не пострадал. Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что в Орле продолжает работать противовоздушная оборона, звучат громкие взрывы.

Этой ночью также громко в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщал, что в небе над Курском работает противовоздушная оборона. Позже он отчитался о сбитии над Фатежским районом украинского дрона.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник сбросил на Белгородский район четыре взрывных устройства. Взрывы повредили линии электропередачи, без света остались семь населенных пунктов. Никто не пострадал.

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