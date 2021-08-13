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Три провинции на севере Турции объявлены зоной стихийного бедствия

Три провинции на севере Турции объявлены зоной стихийного бедствия Три провинции на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей, объявлены зоной стихийного бедствия.
В регионе
13 августа 2021 г. 15:53
Три провинции на севере Турции объявлены зоной стихийного бедствия
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Три провинции на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей, объявлены зоной стихийного бедствия.

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в городе Бозкурт, больше всего пострадавшем от селя.

"Мы объявляем три провинции – Синоп, Кастамону и Бартын – зоной стихийного бедствия. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее привести все в порядок. Продолжаются работы по определению ущерба", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что эвакуация населения из пострадавших районов завершена на 95%.

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