Три провинции на севере Турции объявлены зоной стихийного бедствия

Три провинции на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей, объявлены зоной стихийного бедствия.

Три провинции на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей, объявлены зоной стихийного бедствия.

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в городе Бозкурт, больше всего пострадавшем от селя.

"Мы объявляем три провинции – Синоп, Кастамону и Бартын – зоной стихийного бедствия. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее привести все в порядок. Продолжаются работы по определению ущерба", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что эвакуация населения из пострадавших районов завершена на 95%.