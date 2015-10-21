​Три горняка погибли в шахте на юге Кыргызстана, двое госпитализированы

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Три горняка погибли, двое госпитализированы в результате отравления угарным газом в шахте в городе Сулюкта Баткенской области Кыргызстана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель пресс-службы МЧС республики.

По словам представителя пресс-службы, пострадавших из шахты эвакуировали их коллеги. Спасатели, прибывшие на место ЧП, зафиксировали повышенный уровень содержания углекислого газа в шахте. В настоящий момент по данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в ведомстве.